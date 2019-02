Brexitvrees drukt op ondernemersvertrouwen

Het vertrouwen van ondernemers is in het eerste kwartaal van het jaar fors lager dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. De daling lijkt deels te zijn veroorzaakt door de brexit.

Steeds meer ondernemers verwachten daar negatieve gevolgen van te ondervinden. Het gaat nu om bijna een kwart van de bedrijven. Er is met name angst dat de vrijheid van verkeer van goederen en diensten wordt geraakt en dat er minder handel wordt gedreven met Groot-Brittannië.

Het ondernemersvertrouwen kwam uit op een score van 10,6. Dat was in het vierde kwartaal van vorig jaar nog 13,4. Ieder cijfer boven de nul wijst op optimisme, daaronder op negatieve verwachtingen. Er is nu twee kwartalen op rij sprake van een afname van het vertrouwen.

Wel zijn er grote verschillen tussen bedrijfstakken. Zo blaken ondernemers in de bouw van het vertrouwen en ook in de zakelijke dienstverlening, groothandels en horeca is het vertrouwen bovengemiddeld. In het vervoer en opslag en de autohandel en reparatie kijken ondernemers negatief naar de toekomst.