Brexitoverleg EU en Verenigd Koninkrijk volgende week geschrapt

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de geplande onderhandelingen van volgende week in Londen over hun toekomstige relatie na de brexit opgeschort vanwege de virusepidemie. Dat laten beide partijen weten in een verklaring. Er wordt gekeken naar alternatieve manieren om te overleggen, waaronder videoconferenties.

De eerste overlegronde werd vorige week gehouden in Brussel. Die verliep volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier constructief, maar er zijn onderwerpen, zoals de toegang tot de Britse viswateren, waarover Brussel en Londen ver uit elkaar liggen. In april staan twee rondes gepland en in mei een.

De Britten verlieten de EU op 1 februari, maar zijn gedurende een overgangsperiode nog tot 1 januari gebonden aan EU-regelgeving. In juni wordt bekeken hoe de onderhandelingen vorderen. De tijd is dus beperkt, zo wordt keer op keer benadrukt.