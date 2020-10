Brexitonderhandelingen worden deze week hervat

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden later deze week hervat. Dat heeft een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson laten weten na een telefonisch gesprek tussen de onderhandelaars van beide zijden. Het overleg lag sinds eind vorige week stil nadat een door Johnson gestelde deadline was gepasseerd zonder deal.

Eerder woensdag liet de Europese hoofdonderhandelaar aan het Europese parlement weten dat de EU bereid is aan de ontwerpteksten van het akkoord te gaan werken en dat de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk niet in gevaar is. Ook zei Barnier dat een akkoord nog steeds mogelijk is als beide zijden hard werken en bereid zijn compromissen te sluiten.

Ingewijden hadden aan persbureau Bloomberg laten weten dat dat de opmerkingen waren waar Johnson op had gewacht. Met het hervatten van de onderhandelingen zou gemikt worden op een akkoord half november.

Eerder was toegang van Europese vissers tot de Britse visgronden nog een groot struikelblok. Barnier waarschuwde wel dat wat de EU betreft er geen handelsakkoord komt zonder afspraken over de visserij.