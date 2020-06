Brexitonderhandelingen gaan door in de zomer

De onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU gaan in de zomer gewoon door. Alleen in augustus wordt een pauze van twee weken ingelast, blijkt uit het voorlopige vergaderschema dat beide partijen overeen zijn gekomen. De bedoeling is dat de hoofdonderhandelaars en hun teams afwisselend in Brussel en Londen fysiek bij elkaar komen, tenzij de gezondheidssituatie in de weg zit.

De eerste vier onderhandelingsrondes hebben nauwelijks resultaat opgeleverd. EU-onderhandelaar Michel Barnier zei na de vierde ronde dat het virtuele karakter van de gesprekken een obstakel is om nader tot elkaar te komen. Sommige overleggen aan de elf onderhandelingstafels zullen evenwel nog altijd per video plaatsvinden. Doel blijft een akkoord in het najaar en ratificatie voor het eind van het jaar.

De eerstvolgende ronde staat gepland voor de week van 29 juni in Brussel, waarna in juli wekelijks door wordt vergaderd. Na twee weken pauze zitten de teams van 17 tot 21 augustus weer aan tafel in Brussel. Het overleg gaat ook in september door.

De Britten zijn sinds 1 februari officieel geen EU-land meer, maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Voor 1 juli moeten ze aangeven of ze de onderhandelingen willen verlengen met (maximaal) twee jaar. Johnson heeft tot nu toe steeds gezegd geen verlenging te willen.

De Britse premier Boris Johnson, EU-president Charles Michel, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-parlementsvoorzitter David Sassoli hebben maandagmiddag een video-overleg over de stand van zaken.