Brexitonderhandelaar Barnier test positief op corona

EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit Michel Barnier is positief getest op Covid-19. De 69-jarige Fransman maakt dit zelf via Twitter bekend. Hij voelt zich goed en is „blijmoedig”, schrijft hij.

Barnier zegt alle instructies op te volgen, evenals zijn team. „Voor allen die zijn getroffen en voor allen die momenteel in isolatie zijn: we komen hier samen doorheen.”

Het Verenigd Koninkrijk is sinds 1 februari geen lid meer van de EU maar volgt tot eind dit jaar wel nog de EU-regels. De tweede onderhandelingsronde over een toekomstig vrijhandelsakkoord die voor afgelopen woensdag op de agenda stond, was dinsdag al uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. De Britse regering meldde toen in een verklaring dat beide partijen zich volledig inzetten bij de onderhandelingen en dat naar manieren wordt gezocht om de gesprekken op gang te houden.

Door de vertraging is de druk op de Britse premier Boris Johnson om uitstel te vragen van de overgangsperiode tot 31 december toegenomen. Dat moet voor 1 juli. Johnson heeft tot nu toe gezegd dat hij dat niet zal doen en nog dit jaar een akkoord wil. Als dat niet lukt stappen de Britten volgens hem zonder een deal definitief uit de EU.