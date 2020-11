‘Brexitdeal ondanks opschorting nog kwestie van weken’

Onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn optimistisch over het bereiken van een handelsverdrag voor na de brexit. Ondanks de opschorting van de onderhandelingen verwachten betrokkenen dat ergens in de komende twee weken een definitief akkoord wordt bereikt, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het brexitoverleg werd donderdag onverwachts onderbroken wegens een coronabesmetting binnen het team van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Toch wordt naar verluidt eind volgende week of de daaropvolgende week een overeenkomst verwacht. De onderhandelingen worden nu per videoverbinding voortgezet.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU moeten allebei nog wel moeilijke knopen doorhakken over de belangrijkste twistpunten. Zo wil de Britse premier Boris Johnson zich vooralsnog niet toeleggen op het zogeheten gelijke speelveld waarop de EU hamert. Om vrije toegang tot de Europese interne markt te behouden, vindt de EU dat Britten zich aan dezelfde regels als lidstaten moeten houden voor bijvoorbeeld staatssteun, milieu en arbeidsrechten. Londen vreest daardoor blijvende bemoeienis uit Brussel.

Volgens de bronnen van Bloomberg beginnen de contouren van een deal hierover zichtbaar te worden. In ruil voor concessies op het vlak van een gelijk speelveld, mag Johnson de overwinning claimen bij de moeizame discussies over visserij in Britse wateren.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei eerder op vrijdag al dat er veel vooruitgang is geboekt in het brexitoverleg. „Met name op het gebied van staatssteun voor Britse bedrijven is vooruitgang”, zo zei ze.