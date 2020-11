‘Brexitdeal kan volgende week worden bereikt’

Onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie naderen een brexitdeal en volgende week zou een overeenkomst kunnen worden bereikt. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Mogelijk kan maandag al een akkoord naar buiten worden gebracht.

De gesprekken over een handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU lopen door in Brussel en duren inmiddels al maanden. Een spoedig akkoord is nodig als beide kampen ook nog voldoende tijd willen overhouden om de benodigde goedkeuringen te krijgen voordat het Verenigd Koninkrijk op 31 december de interne Europese markt definitief verlaat.

Het is overigens niet zeker dat er een deal wordt gesloten. Er wordt nog steeds gesteggeld over de toegang tot Britse viswateren en een gelijk speelveld voor het bedrijfsleven.

Naar verluidt wil EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier de lidstaten vrijdag informeren over de vooruitgang van de brexitgesprekken. Daarna zouden de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen telefonisch overleg kunnen voeren.