‘Brexitdeal is stap in de goede richting’

Evofenedex, behartiger van de handels- en logistieke belangen van circa 15.000 bedrijven, zegt het voorlopige brexitakkoord tussen de Europese Unie en de Britse regering te verwelkomen. Wel houdt de vereniging een slag om de arm.

„Het Britse parlement kan nog roet in het eten gooien, en we moeten de waterdichtheid van de gemaakte afspraken nog beoordelen. Er is een stap in de goede richting gezet, maar we rekenen ons nog zeker niet rijk”, aldus directeur Bart Jan Koopman van de Nederlandse organisatie.