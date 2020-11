‘Brexit zorgt niet voor vertraging in levering coronavaccins’

De levering van coronavaccins aan het Verenigd Koninkrijk wordt niet vertraagd door de brexit, ook niet als het land geen handelsovereenkomst sluit met de Europese Unie. Dat heeft de Britse minister van Transport Grant Shapps tegen de BBC gezegd. Volgens hem heeft het VK een vrachtcontract getekend om er zeker van te zijn dat essentiële goederen geïmporteerd kunnen blijven worden.

De handelsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU duren al maanden. Deze week werd er in Londen onderhandeld maar de partijen lijken niet nader tot elkaar te zijn gekomen. Komend weekend is een informele deadline gesteld, maar de verwachting is dat ook na het weekend verder onderhandeld zal worden. Bronnen repten al over gesprekken in Brussel na het weekend. Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 31 december definitief de interne Europese markt.

Eerder op de dag werd bekend dat de hoogste adviseur van de Britse premier Boris Johnson, Dominic Cummings, tegen het einde van het jaar opstapt. „Hij was van plan zichzelf dit jaar overbodig te maken door middel van dat ene grote ding waar hij aan werkte”, aldus Shapps. „Dat was natuurlijk het eindigen van de brexit aan het einde van de transitieperiode op 31 december.” Cummings zat achter de succesvolle Leave-campagne voor het referendum van 2016.