‘Brexit slechter voor Britse automakers dan coronacrisis’

De gevolgen van een no-dealbrexit hebben voor Britse automakers een langduriger nadelig effect dan de coronacrisis. Dat stelt kredietbeoordelaar Moody’s die met name naar Jaguar Land Rover en Aston Martin wijst. Hun winstgevendheid zou daaronder kunnen lijden.

Buitenlandse automakers worden geraakt al naar gelang ze blootstelling aan het Verenigd Koninkrijk hebben, bijvoorbeeld vanwege fabrieken daar. Onder meer Toyota, Nissan en Honda maken auto’s in het Verenigd Koninkrijk. BMW, dat eigenaar is van de van oorsprong Britse merken MINI en Rolls-Royce, is de Europese autofabrikant die het zwaarst geraakt zou kunnen worden.

Bij een no-dealbrexit is de mogelijk toenemende vraag uit eigen land niet voldoende om de druk op Britse automakers te verlichten, meent Moody’s. Die druk wordt veroorzaakt door importheffingen, handelsbarrières en een mogelijke afwaardering van het pond.

„De economische situatie voor het Verenigd Koninkrijk is al onzeker en een no-dealbrexit zou dit alleen maar versterken”, zegt Tobias Wagner van de kredietbeoordelaar. „Daarmee ontstaan er meer uitdagingen voor autofabrikanten.”