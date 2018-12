Brexit-onzekerheid raakt pond en markten

De onzekerheid rond de brexit laat duidelijk sporen na op de financiële markten. Beleggers en bedrijven vrezen het scenario van een no-deal-brexit wat duidelijk zijn weerslag zal hebben op de wereldwijde economische groei. Het Britse pond sterling is verder al tijden een speelbal van de onzekerheid.

Op woensdag ging de munt weer iets vooruit, nadat de Britse premier Theresa May had gezegd volop de strijd aan te zullen gaan bij de stemming over haar leiderschap van de Conservatieven. Het pond zakte voorafgaand aan die verklaring naar het laagste punt in twintig maanden.

Een goedkopere munt betekent doorgaans goed nieuws voor exporterende bedrijven op de Londense beurs. Voor bedrijven die vooral afhankelijk zijn van de binnenlandse markt geldt veelal het tegenovergestelde, mede door de aanhoudende onzekerheid. Kenners benadrukken dat de veerkracht van de Britse beurs vooral op het conto komt van het lagere pond.

De belangrijkste graadmeter in Londen, de FTSE 100, staat dit jaar evenwel op een verlies van bijna 11 procent. Ter vergelijking: de Amsterdamse AEX-index doet daar met een min van bijna 7 procent niet voor onder.

Een andere belangrijke indicatie dat de Britten gebukt gaan onder onzekerheid, komt van de rente op staatsobligaties. Deze lopen gestaag op tot het niveau van juni 2016, toen de Britten in meerderheid voor een vertrek uit de EU kozen.