„Brexit-onderhandelaar Barnier stuurt aan op deal over visrechten”

De Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier vindt dat de EU-lidstaten het eens moeten worden over een compromis met het Verenigd Koninkrijk over visserijrechten.

Zo’n compromis is noodzakelijk om de onderhandelingen over een handelsakkoord vlot te trekken, zei Barnier tijdens een vergadering in Londen met de ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten. Dat meldde het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (Vilt) donderdag op basis van diplomatieke bronnen bij de EU. De Britse tabloid Daily Express meldt hetzelfde.

Barnier zou hebben benadrukt dat het normaal is dat beide partijen tijdens een onderhandeling iets toegeven. „De Britten hebben behoefte aan een overwinning aan de onderhandelingstafel en dat zal waarschijnlijk de visserij zijn”, aldus een diplomaat. Een ander zei dat de toegang tot Britse wateren voor Europese vissers „niet 100 procent ongewijzigd blijft.”

Visserij is een van de struikelblokken bij de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Vissers uit onder meer Frankrijk, Nederland, België en Denemarken halen een substantieel deel van hun vangsten uit Britse wateren. Die landen willen toegang voor hun vissers houden. De Britten op hun beurt zouden dan hun visproducten zonder importheffingen naar de EU mogen blijven exporteren.

De EU-lidstaten hebben tot nu toe steeds één front gevormd, ook als het om visserij gaat. De Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clement Beaune zei donderdag na een werklunch in Den Haag met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat de visserij geen wisselgeld mag zijn.

Minister Blok benadrukte volgens zijn woordvoerder dat Frankrijk, Nederland en de andere lidstaten verenigd moeten blijven. „Als we dat volhouden is er kans op succes voor onze vissers en voor iedereen”, zei Blok.