‘Brexit kost Londen 1000 zakenbankiers’

De brexit heeft tot dusver geleid tot het banenverlies van circa duizend Londense zakenbankiers, die bijvoorbeeld werden overgeplaatst naar Frankfurt of Parijs. Dat meldde advies- en accountantsbureau EY in een onderzoek naar de effecten van de brexit op zakenbanken in de Britse hoofdstad.

Daarmee valt de uitstroom van zakenbankiers aanzienlijk bescheidener uit dan door sommige kenners was verwacht. De onderzoekers van EY stellen dat financiële dienstverleners in Londen veel vertrouwen hebben in voorbereidingen die zij troffen voor een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, met of zonder deal.

Op de middellange termijn kan het verlies van banen bij zakenbanken door de brexit in Londen uitkomen op 7000, zo schat EY. De uitstroom van vermogen uit Londen door de financiële sector kan oplopen tot 1000 miljard pond, denken de onderzoekers.