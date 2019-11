Brexit is risico voor Airbus

Vliegtuigmaker Airbus is niet van plan zijn productielocatie in het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen als de Britten uit de Europese Unie stappen. Wel zullen er vragen opborrelen over onder meer investeringen als de brexit een feit is. Airbus-baas Guillaume Faury bestempelde de brexit mede daarom als een risico voor de vliegtuigmaker.

Volgens Faury kunnen eventuele tarieven die na de Britse EU-uittreding gaan gelden, voor vertraging zorgen bij de productie van vliegtuigen. De impact van een eventueel handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is ongewis. Of en hoe eventuele extra kosten zullen worden gekwalificeerd, wilde hij niet zeggen. In het Verenigd Koninkrijk worden onder meer vleugels van de Airbussen gemaakt.

Faury zei verder dat de groei van de luchtvaart nog altijd twee keer sneller gaat dan de economische groei in zijn geheel. Dat zal volgens hem voorlopig zo blijven.