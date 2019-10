Brexit is puzzel voor makers griepvaccin

De aanstaande brexit bezorgt makers van griepvaccins veel hoofdbrekens. Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie valt namelijk samen met de start van het griepseizoen. Bedrijven als Seqirus en Sanofi proberen daarom zoveel mogelijk vaccins in het Verenigd Koninkrijk te krijgen voor de brexitdeadline eind oktober.

Voor de vaccinmakers levert de brexit daarom veel stress en kosten op. Zo opende Seqirus een nieuw kantoor in Amsterdam om ook na de brexit zijn vaccins in de EU goedgekeurd te krijgen. Het bedrijf maakt een deel van zijn vaccins in Liverpool. Daarna worden die in Spanje en België verpakt. Vanuit die twee landen moet een deel van de vaccins weer terug het Verenigd Koninkrijk in. Daarvoor verzekerde het bedrijf zich al van vrachtruimte bij luchtvaartmaatschappijen.

Concurrent Sanofi krijgt het niet voor elkaar om alle benodigde griepvaccins voor 31 oktober in het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Het Franse bedrijf ging daardoor op zoek naar een alternatief voor havenstad Dover om de vaccins het land in te krijgen. Die vond Sanofi in Newhaven aan de zuidkust van Engeland.