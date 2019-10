Brexit houdt beurzen in greep

De aandelenbeurs in Amsterdam deed dinsdag een stapje terug na een schommelend begin van de handel. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine verliezen zien. Beleggers verwerkten de kwartaalcijfers van grote Europese beurzen en hielden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Op het Damrak kwam uitzender Randstad met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 573,76 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 859,67 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs zakte 0,5 procent. Londen leverde 0,1 procent in. De Britse regering probeert de nieuwe brexitwetgeving in enkele dagen door het Lagerhuis te loodsen.

Sterkste stijger in de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 0,6 procent, na een stijging van de prijzen voor ijzererts. Randstad verloor 0,5 procent. Volgens analisten van KBC Securities daalde de autonome omzet van het uitzendconcern sterker dan verwacht. De winstmarge van het bedrijf bood wel aanleiding tot positiviteit. Die viel, geholpen door valuta-effecten, hoger uit.

Ahold Delhaize daalde 0,7 procent. Het supermarktconcern wil de Amerikaanse Natalie Knight benoemen tot financieel directeur. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 1,2 procent na tegenvallende resultaten van concurrent Reckitt Benckiser.

Reckitt Benckiser zakte 5,7 procent in Londen. Het Britse levensmiddelenconcern verlaagde zijn omzetverwachting na een zwak derde kwartaal. De kwartaalcijfers van het Duitse softwarebedrijf Software AG werden beloond met een koerswinst van 10 procent.

In Zürich won UBS 1,5 procent na meevallende resultaten van de Zwitserse bank. AMS klom 3,9 procent. De Oostenrijkse sensormaker profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke vraag naar zijn producten bij smartphonemakers. Novartis steeg een fractie. De Zwitserse farmaceut heeft voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting opgevoerd.

De euro was 1,1145 dollar waard, tegen 1,1155 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 53,24 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 59,86 dollar per vat.