Brexit en luchtvaart onder de loep op beurzen

De Europese aandelenbeurzen sloten dinsdag overwegend licht hoger. Beleggers keken naar het Britse Lagerhuis dat later op de dag opnieuw stemt over de brexitdeal van premier Theresa May. Ook de luchtvaartsector lag onder een vergrootglas. Tal van landen en luchtvaartmaatschappijen besloten vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX 8 aan de grond te houden na de crash van zo’n toestel in Ethiopië.

De AEX-index sloot een fractie hoger op 535,41 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 763,02 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,2 procent, die in Parijs ging 0,1 procent omhoog.

Londen steeg 0,3 procent. May heeft „wettelijk bindende garanties” over de regeling rond de Ierse grens gekregen van de EU. De juridische topadviseur van de Britse regering stelt echter dat er niet wezenlijk iets is veranderd. May hoopt haar brexitplan alsnog door het Lagerhuis te krijgen, maar de belangrijke Noord-Ierse partij DUP liet al weten dat de toezeggingen niet afdoende zijn.

Luchtvaartbedrijven stonden over de gehele linie onder druk door de ophef over de Boeing-vliegtuigen. Air France-KLM verloor 0,8 procent, branchegenoot IAG leverde 0,9 procent in. Reisconcern TUI werd 1,4 procent lager gezet.

Adyen was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven in Amsterdam met een min van 4,9 procent. Een groep aandeelhouders van het betaalbedrijf deed zo’n 1,5 miljard euro aan aandelen van de hand.

Bodemonderzoeker Fugro was koploper in de MidKap met een plus van 2 procent. Grootste stijger in de AEX was staalbedrijf ArcelorMittal met een winst van 1,5 procent. ABN AMRO was met een min van 1 procent de grootste daler.

BinckBank won 0,3 procent. Saxo Bank lanceerde het eerder aangekondigde overnamebod op de onlinebroker. Batenburg Techniek steeg 1,3 procent. De technisch dienstverlener wil zijn beursnotering beëindigen. Het bedrijf is al voor meer dan 95 procent in handen van VP Exploitatie en deed een bod op de overige uitstaande aandelen.

De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 56,98 dollar. Brent steeg 0,1 procent in prijs tot 66,65 dollar per vat.