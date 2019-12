Brexit en handelshoop stuwen beurzen

De Europese beurzen lieten vrijdag stevige winsten zien. Beleggers waren opgelucht dat de Britse kiezers een duidelijk mandaat aan premier Boris Johnson hebben gegeven om de brexit af te handelen. Ook berichten over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent in de plus op 607,16 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 905,27 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,6 procent bij. De Londense beurs dikte 1,8 procent aan.

Aan het handelsfront hebben Washington en Peking naar verluidt een principe-akkoord gesloten over een voorlopige handelsdeal. Dat zou betekenen dat nieuwe Amerikaanse importheffingen die zondag zouden ingaan, worden opgeschort. Ook zouden de Amerikanen bereid zijn om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met de helft te verlagen.

Verzekeraars ASR en Aegon waren de sterkste stijgers in de AEX met winsten van rond 3 procent. Staalmaker ArcelorMittal profiteerde van het positieve handelsnieuws en klom 2,4 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij met een min van 1,7 procent.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe steeg 6 procent bij de middelgrote bedrijven. Het Portugese dochterbedrijf Meo verkoopt een minderheidsbelang in Altice Portugal FTTH aan Morgan Stanley Infrastructure Partners.

De Britse bouwbedrijven reageerden positief op de verkiezingswinst van de Conservatieve Partij. Taylor Wimpey dikte bijna 15 procent aan. Ook telecomconcern BT en postbezorger Royal Mail, die onder Labour mogelijk genationaliseerd zouden worden, werden hoger gezet en wonnen rond 7 procent. De Britse banken Royal Bank of Scotland, Barclays en Lloyds stegen tot 10 procent.

In Frankfurt zakte Henkel 3 procent. Het Duitse bedrijf achter merken als Schwarzkopf en Persil verwacht dat de winst in 2020 zal dalen.

De euro was 1,1177 dollar waard tegen 1,1115 dollar een dag eerder. Het Britse pond zat in de lift door de afnemende onzekerheid rond de brexit. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 59,92 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 65,18 dollar per vat.