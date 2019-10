‘Brexit betekent weinig voor wereldeconomie’

De brexit heeft waarschijnklik geen grote impact op de Europese of mondiale economie. Dat heeft voormalig baas van de Bank of England Mervyn King gezegd op de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Met zijn opmerking ging de Britse econoom in tegen de zorgen van veel deskundigen dat het vertrek van de Britten uit de Europese Unie de afzwakkende economische groei in de wereld verder zou kunnen aantasten. „Ik geloof eerlijk gezegd niet dat de brexit een grote betekenis heeft voor de rest van Europa, laat staan voor de rest van de wereld.” Daarmee doelde hij op de economische consequenties op de langere termijn. King ging niet in op de mogelijke impact van een no-dealbrexit.

Het voormalig centralebankhoofd wilde de brexit niet bagatelliseren. „Groot-Brittannië bevindt zich midden in de ergste politieke en constitutionele crisis van misschien wel een paar honderd jaar, maar dat is een kwestie van binnenlandse zorg”, aldus King die van 2003 tot 2013 de leiding had bij de Bank of England.