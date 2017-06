Brexit bedreigt vissers op vlagkotters

Het komende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie brengt grote onzekerheid in zo’n honderd Urker vissersgezinnen.

Het gaat om de opvarenden van zogeheten vlagkotters, enkele tientallen schepen die eigendom zijn van Nederlanders maar in Britse havens zijn geregistreerd. Dat bleek vrijdagavond in Urk op een bijeenkomst over de gevolgen van de brexit voor de visserij.

Meindert Hoefnagel, directeur van accountantskantoor Profinis, vroeg aandacht voor de betrokken vissers. „Zij gelden als Brits werknemer. Hun gezinnen zijn voor het inkomen, de sociale zekerheid en de ziektekosten gebaat bij een behoud van de huidige situatie.”

Zolang het VK nog lid is van de EU, hoeven de Urkers zich geen zorgen te maken. Hoefnagel betwijfelt echter of zij na de brexit in aanmerking komen voor een ”settled status”, een uitzonderingsregeling voor EU-burgers die al vijf jaar of langer in het VK werken. Omdat de Urkers niet daadwerkelijk in het VK wonen, bestaat de kans dat voor hen straks dezelfde regels gaan gelden als voor bijvoorbeeld Filipijnen. De werkgever moet dan onder meer aantonen dat hij geen Britse werknemers kan vinden. Hoefnagel vindt dat de politiek voor de Nederlandse gezinnen op de bres moet springen.

De Nederlandse visserij vreest bij de brexitonderhandelingen tussen wal en schip te vallen. Voorman Pim Visser zei dat het VK de eigen vissers „hun visgronden terug wil geven.” De Britse zogeheten exclusieve economische zone beslaat een groot deel van de Noordzee. Nederlandse vissers halen daar bijna 40 procent van hun omzet uit het water.