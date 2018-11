Brentolie duikt onder 70 dollar per vat

De prijs van een vat Brentolie is vrijdag gezakt tot onder 70 dollar, het laagste niveau in zes maanden. De olieprijzen zijn nu al met meer dan 20 procent gedaald sinds begin oktober nog het hoogste niveau in vier jaar werd bereikt.

Inmiddels gaan de olieprijzen al tien handelsdagen op rij omlaag. Dat komt mede door de toestemming die acht landen hebben gekregen van de Verenigde Staten om olie te blijven kopen van Iran, na het ingaan van de Amerikaanse sancties tegen het land. Ook berichten over een recordproductie in de VS en de mogelijkheid dat oliekartel OPEC de productie volgend jaar kan gaan verlagen zorgen voor druk op de prijzen omdat er weer een overschot op de markt kan ontstaan. De OPEC komt dit weekeinde bijeen in Abu Dhabi.

Vrijdag richting het middaguur noteerde een vat Brentolie (van 159 liter) 1,6 procent in de min op 69,54 dollar. Een vat Amerikaanse zakte 1,8 procent tot 59,62 dollar.