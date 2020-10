Brekr blaast brommer nieuw leven in

Brommers zijn uit het straatbeeld verdwenen. De ouderwetse buikschuiver heeft het veld moeten ruimen voor de populaire scooter. Is er een weg terug? Volgens Niels Willems van start-up Brekr is de toekomst voor de brommer elektrisch.

Op de Dutch Design Week vorig jaar oktober debuteerde de Brekr (afgeleid van het Twentse woord brek). Een stoer ogende brommer voortgekomen uit de ervaring en fantasie van Jasper Hagedoorn en Niels Willems. Ze streken neer in de leegstaande, oude gevangenis van Doetinchem om daar hun fantasie de vrije loop te laten.

Willems: „De basisgedachte achter de Brekr is dat ik het vreemd vond dat het schaarse aanbod aan elektrische brommers en motoren eruit ziet als een benzinebrommer, maar dan met een batterij erin. Ik stuurde in 2017 een appje naar Jasper. Die stuurde op dat moment de ontwerpafdeling aan van fietsenfabrikant Accell. Daar waren ze volop bezig met de speed pedelec, razendsnelle, elektrisch ondersteunde fietsen.”

Als twee jongens van zestien die hun eigen brommer wilden bouwen, filosofeerden Niels en Jasper verder en werden gaandeweg steeds enthousiaster. Willems: „Er zijn in Nederland meer dan honderd fietsmerken, maar met brommers gebeurt er niets. Met een aantrekkelijk ogend elektrisch product kun je je direct onderscheiden.”

Het duo vond een derde compagnon voor de financiering, zodat ze in oktober 2018 op een gedegen fundament van start konden gaan. Niels had zijn bedrijf al verkocht en Jasper nam ontslag. Als ontwerper werd Ivo Roos aangetrokken. Jasper kende hem al vanuit het fietsenvak. Ivo maakte de eerste schets van de elektrische brommer waarin de ideeën van Niels en Jasper gevisualiseerd werden.

Willems: „Het ging na de start meteen erg snel. In de eerste maand werd al een prototype gebouwd. We wilden bewust niet te lang in de computer blijven rekenen, maar ervaring opdoen met een rijdend exemplaar in de praktijk. Binnen een jaar, om precies te zijn op 12 september 2019, onthulden we de eerst Brekr, zodat de buitenwereld onze visie op de elektrische brommer kon zien. De 300 genodigden waren laaiend enthousiast en een soortgelijke reactie kregen we van het publiek op de Dutch Design Week in Eindhoven.”

„We kregen met name ook schouderklopjes over de prijsstelling. Een Brekr kost 4.200 euro en dat terwijl een beetje elektrische scooter van een A-merk al snel op 7.000 euro zit. Tegelijk zijn we niet de strijd aangegaan met Aziatische producten. Brekr wil scoren op beleving, merk en kwaliteit tegen een acceptabele prijs. We kiezen bewust voor hoogwaardige materialen zoals een lichtgewicht aluminium frame, een kwalitatief hoogwaardige batterij en een eigen instrumentarium en verlichting. De onderdelen komen uit Europa en Azië en de assemblage vindt plaats in Veghel.”

Brekr gaat zijn elektrische brommer rechtstreeks aan de klant leveren. Die bestelt via de site en krijgt zijn brommer kant en klaar en met deskundige uitleg aan de voordeur afgeleverd. Ook is er een samenwerking aangegaan met een serviceorganisatie die aan huis onderhoud en reparaties uitvoert.

Willems: „Het was de bedoeling om in april te gaan produceren, maar corona gooide roet in het eten. Inmiddels is de assemblage van start gegaan. Dus kunnen we op korte termijn de eerste brommers afleveren. Dit model is de eerste stap. Er komt een 25 kilometer per uur uitvoering en we werken aan een motorfietsversie.”

De eerste Brekr haalt 45 kilometer per uur en kan op een volle batterijlading zo’n 50 kilometer rijden. Perfect voor woon-werk-verkeer. Optioneel kan een tweede batterij worden geplaatst voor een verdubbeling van de actieradius.”

In de periferie van de brommer worden in Doetinchem nu accessoires ontwikkeld voor het meenemen van bagage en bijvoorbeeld een ophanging voor de helm. Er is een app in ontwikkeling en er werd een gunstige verzekeringspolis ontwikkeld. Allemaal elementen die nodig zijn om een aantrekkelijk ogend product ook meteen goed in de markt te zetten.

Bedrijfsgegevens

Bedrijf/merk: Brekr

Waar: Doetinchem

Sinds: 2018

Aantal medewerkers: 5

Omzet Brekr: 450.000 euro in 2020