Breevast verkoopt panden en lost schuld af

Vastgoedbedrijf Breevast heeft 56 panden verkocht aan vastgoedinvesteerder HighBrook Investors. Daarmee haalde Breevast voldoende geld op om de schuld die op de panden rustte af te lossen. Een geplande executieveiling gaat dan ook niet meer door. Breevast blijft de panden beheren voor HighBrook.

De rechtbank had eerder deze maand bepaald dat het Amerikaanse hedgefonds Davidson Kempner, dat de lening die op de panden rustte in bezit had, een executieveiling mocht doorzetten omdat Breevast die niet had afbetaald. Breevast heeft nu de openstaande 615 miljoen euro afgelost.

De 56 panden staan door heel Nederland. Ruim de helft bevindt zich in Amsterdam, waaronder enkele monumentale panden in het centrum van de hoofdstad.