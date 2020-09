Breed herstel op Europese beurzen

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een flinke winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa was het sentiment positief. Beleggers leken de zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in veel landen voor even aan de kant te schuiven.

De AEX-index won 0,9 procent tot 545,68 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 792,48 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,6 procent bij.

Londen won 1,2 procent. Volgens de Britse minister van kabinetszaken Michael Gove komen veel Britse bedrijven in de problemen als zij de deadline van de overgangsperiode met de Europese Unie niet serieus nemen en geen voorbereidingen treffen. Hij waarschuwde daarbij voor gemiste economische kansen en brede ontwrichting op de korte termijn.

Koploper in de AEX was RELX met een winst van 3,5 procent. De informatieleverancier wil Paul Walker benoemen tot voorzitter van het bestuur. Walker treedt waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar aan. Dan treedt de huidige voorzitter Sir Anthony Habgood terug.

ING verloor 1,2 procent. De bank reageerde op mediaberichten dat het concern in 2014 een geblokkeerde dollartransactie wist te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank, die op een Amerikaanse sanctielijst stond, achterwege te laten. Volgens ING betrof het een „administratieve fout” die al bekend is bij Amerikaanse autoriteiten.

De Duitse sportkledingmakers Adidas en Puma wonnen rond de 4 procent in Frankfurt na sterke kwartaalcijfers en onlineverkopen van de Amerikaanse concurrent Nike. Automaker Volkswagen verloor een fractie. Openbaar aanklagers in Duitsland hebben nog eens acht medewerkers aangeklaagd op verdenking van betrokkenheid bij het dieselschandaal.

Deutsche Bank steeg 0,3 procent. De grootste bank van Duitsland sluit op zijn thuismarkt honderd van de vijfhonderd bankfilialen.

De euro stond op 1,1672 dollar, tegenover 1,1710 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 40,10 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 42,04 dollar per vat.