Brede welvaart terug op niveau voor crisis

De zogenoemde brede welvaart in Nederland is voor het eerst weer terug op het niveau van voor de economische crisis. Dat staat in een rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht.

Bij het bepalen van brede welvaart wordt niet alleen gekeken naar het bruto binnenlands product (bbp) maar ook naar zaken als baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en welzijn.

Het bbp was in 2016 al weer op het niveau van voor de crisis. Dat de brede welvaart nu ook weer op peil is, komt vooral door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalde het afgelopen jaar van 4,9 naar 3,8 procent. Daarmee steeg ook het besteedbaar inkomen. Wel is de balans tussen werk en privé wat verslechterd, want mensen zien familie en vrienden wat minder vaak dan eerst.

De regionale verschillen zijn overigens groot in Nederland, constateren de onderzoekers. De drie grootste steden lopen daarbij achter op landelijke gebieden. Zo is de brede welvaart in en rond Den Haag 8 procentpunt lager dan in koploper Noord-Drenthe. De lagere brede welvaart in de grote stad wordt vooral veroorzaakt door een relatief hoge werkloosheid, de grotere onveiligheid en minder goede milieuomstandigheden.