Brede verontwaardiging over ING-besluit

Het besluit van de Raad van Commissarissen van ING om de beloning van topman Ralph Hamers met ruim 50 procent te verhogen leidt tot brede verontwaardiging. De vakbeweging is woedend, minister Hoekstra noemt de verhoging buitensporig en de Tweede Kamer eist uitleg van president-commissaris Jeroen van der Veer.

Het was het Financieele Dagblad dat donderdag het nieuws naar buiten bracht: Hamers’ beloning gaat van 1.979.000 naar 3.045.000 euro per jaar. Slechts een deel van de verhoging bestaat overigens uit contanten: de topman krijgt met ingang van dit jaar 875.000 euro in de vorm van extra aandelen. Die moet hij ten minste vijf jaar vasthouden, om de belangen op lange termijn van de bank te waarborgen. Doordat aan dit deel van de beloning geen prestatiedoelen zijn gekoppeld, valt die niet onder de bonusbeperking van 20 procent die in Nederland geldt voor financiële instellingen.

ING vergelijkt het salaris van Hamers met andere bedrijven in de Eurostoxx 50-index. Zelfs na de verhoging blijft Hamers’ loon „bescheiden” in vergelijking met vergelijkbare bedrijven, stelde een woordvoerder van ING.

De vakbonden zijn furieus. CNV vindt de loonsverhoging „ouderwets graaien.” De bond stelt dat de verhoging gevolgen heeft voor het lopende cao-overleg. Onderhandelaar Ike Wiersinga: „Dat de bank weer goed draait, is wel dankzij de medewerkers.” FNV vindt dat Hamers al te veel verdiende en dat de verhoudingen met zijn personeel nu nog schever worden getrokken.

Minister Hoekstra van Financiën noemt de salarisverhoging buitensporig. Volgens hem helpt dit op geen enkele manier om het broze vertrouwen in de sector te herstellen.

De Kamer gaat met Hoekstra in debat over de salarisverhoging. Vrijwel de hele Kamer schaarde zich donderdag achter de oproep van GroenLinks-Kamerlid Snels om zich uit te spreken tegen de salarisverhoging. Het gaat om een moreel oordeel, want de ING is een particuliere financiële instelling die haar eigen beleid bepaalt.

Volgens CU-Kamerlid Bruins mist de bankensector nog steeds „gevoel voor maatschappelijke betamelijkheid.” CDA-Kamerlid Ronnes spreekt van „een kamikaze-actie” van de ING-top die het herstel van vertrouwen in bankensector „een flinke deuk” bezorgt.

Pensioenfonds PGGM, aandeelhouder van ING, vraagt zich af „of de loonsverhoging verstandig is” en wil een toelichting van de bank. ABP stelt dat beloningen gekoppeld moeten zijn aan „het realiseren van uitdagende prestaties.”

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) vindt de collectieve verontwaardiging over het salaris van Hamers onterecht. Het is volgens de NCD aan de raad van commissarissen, aandeelhouders, ondernemingsraad en uiteindelijk de klanten van de bank om zich daar druk over te maken.

Dat de politiek zich met het salaris van Hamers bemoeit, vindt NCD-directeur Gerard van Vliet typisch Nederlands. Volgens hem is daarbij sprake van effectbejag met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. „We staan maar al te graag klaar met ons domineesvingertje om iedereen de les te lezen als het ons uitkomt. Als je internationaal mee wilt spelen is dat niet echt constructief.”

De salarisverhoging van 50 procent voor Hamers moet volgens de NCD in perspectief worden gezien. „ING is een internationale bank, die het bovendien goed doet. Dan is het verstandig van de raad van commissarissen om Hamers de komende jaren aan het stuur te laten. Dat geeft de beleggers, maar ook het personeel vertrouwen”, aldus Van Vliet. Hij wijst er bovendien op dat bestuurders van internationale banken nog veel meer verdienen.

De loonsverhoging moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd.