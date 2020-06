Brede uitverkoop op beurzen na sombere Fed

De Europese beurzen stonden donderdag flink in het rood. De sombere vooruitzichten van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) voor de grootste economie ter wereld zorgden voor een brede uitverkoop op de beursvloeren. Op het Damrak was Unilever een uitblinker na een versimpeling van de bedrijfsstructuur. Ook Just Eat Takeaway stond in de schijnwerpers. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl telt miljarden neer voor zijn Amerikaanse branchegenoot Grubhub.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent lager op 549,83 punten. De MidKap zakte 2,4 procent tot 742,74 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 2,3 procent.

Vooral de Europese banken en verzekeraars stonden onder druk nadat de Fed liet weten dat de rente in de Verenigde Staten nog lang laag zal blijven. De Franse bank BNP Paribas zakte ruim 4 procent in Parijs en in Amsterdam behoorden ABN AMRO, Aegon en ING tot de staartgroep met verliezen van rond 5 procent.

Unilever voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een winst van ruim 2 procent. Het levensmiddelenconcern geeft zijn dubbele Brits-Nederlandse structuur op en wordt op papier volledig Brits. Die stap moet het bedrijf meer flexibiliteit bieden. Unibail-Rodamco-Westfield (min 8,2 procent) sloot de rij. Goldman Sachs krikte zijn belang in het winkelvastgoedbedrijf op tot meer dan 10 procent, maar liet weten niet van plan te zijn om het bedrijf volledig in te lijven.

Just Eat Takeaway daalde 0,2 procent. Het maaltijdbestelbedrijf neemt Grubhub over voor 7,3 miljard dollar. De deal wordt volledig in aandelen afgehandeld. Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat zo het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld buiten China. Just Eat Takeaway kelderde woensdag al ruim 13 procent nadat het bedrijf bevestigde gesprekken te voeren met Grubhub over een samenvoeging.

AkzoNobel daalde 2 procent. Het verfconcern verklaarde dat de ergste problemen door het coronavirus achter de rug zijn. De impact van de virusuitbraak zal in het tweede kwartaal nog wel groter zijn dan in het eerste kwartaal, toen alleen Azië geraakt werd. In Frankfurt verloor Lufthansa 7,5 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij verwacht ondanks de miljardensteun van de Duitse overheid tot 26.000 banen te schrappen vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1385 dollar waard, tegen 1,1351 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper 38,22 dollar. Brentolie kostte 3,1 procent minder op 40,42 dollar.