Brede S&P 500 door grens van 3000 punten

De brede graadmeter S&P 500 op de aandelenbeurs van New York is woensdag kort na de openingsbel voor het eerst kortstondig door de grens van 3000 punten gebroken. Opmerkingen van Fed-preses Jerome Powell over mogelijke renteverlagingen door de koepel van centrale banken in de VS gaven de graadmeters in New York een duw in goede richting.

In de S&P 500 zijn de 500 grootste Amerikaanse bedrijven opgenomen gemeten naar marktkapitalisatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de free float, het percentage aandelen van een bedrijf dat daadwerkelijk verhandelbaar is. De S&P 500 bestaat sinds 1957 en de samenstelling van de index wordt gedaan door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s.

De S&P brak eind vorige eeuw voor het eerst door de grens van 1000 punten. De barrière van 2000 punten werd in 2014 voor het eerste geslecht. De brede graadmeter stond woensdag omstreeks 16.10 uur 0,6 procent hoger op 2998,11 punten.