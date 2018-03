Brandstofleverancier Varo naar Beursplein 5

Brandstofleverancier Varo Energy gaat naar de beurs in Amsterdam. Eigenaren als Carlyle, Vitol en Reggeborgh gaan bestaande stukken in Varo verkopen aan beleggers. De aanbieding, notering en het tijdspad van de beursgang zijn afhankelijk van de marktomstandigheden, maar een notering wordt in de komende weken verwacht.

Varo verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. In 2015 ging Varo samen met het Nederlandse Argos, dat actief is in de opslag, distributie en verkoop van brandstoffen in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Argos is bij consumenten vooral bekend van de tankstations.

De aandeelhouders willen 30 tot 40 procent van hun bestaande belang te gelde maken. De bieding is aan zowel institutionele als Nederlandse particuliere beleggers gericht. Ingewijden stelden eerder dat Varo met de beursgang gewaardeerd zal worden op bijna 2,5 miljard dollar.

Varo behaalde vorig jaar een omzet van 13,4 miljard dollar. De onderliggende winst na belasting kwam uit op 192 miljoen dollar. Varo heeft de intentie om een dividend uit te keren van 30 tot 50 procent van dit resultaat. Het bestuur van Varo bestaat uit topman Roger Brown, financieel directeur Robin Edwards en Mark Geurts als ‘legal officer’.

Tot de aandeelhouders van Varo behoort het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels. Vorig jaar jaar bracht Reggeborgh bouwbedrijf VolkerWessels naar de beurs in Amsterdam.

Na de beursgang bestaat het toezichthoudende orgaan van Varo onder meer uit voorzitter Roeland Baan en vicevoorzitter Carol Bell. Ook Eelco Blok, waarvan onlangs bekend werd dat hij na zijn werkzaamheden bij KPN aan de slag gaat bij Reggeborgh, wordt commissaris.