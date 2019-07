Brandstofkosten drukken resultaat AF-KLM

Oplopende brandstofkosten hebben het resultaat van Air France-KLM in het tweede kwartaal verder onder druk gezet. De operationele winst van het luchtvaartconcern viel op jaarbasis hoger uit, maar dit beeld is vertekend omdat stakingen bij Air France vorig jaar een stevige hap namen uit de winst. Topman Ben Smith sprak in een toelichting evenwel van een „robuust” kwartaal gelet ook op de passagiersgroei en kostenbesparingen bij de onderneming.

De operationele winst van de luchtvaartcombinatie steeg met 54 miljoen euro tot 400 miljoen. Stakingen bij Air France zorgden in de meetperiode vorig jaar voor een kostenpost van 260 miljoen euro. De Franse maatschappij sloot het kwartaal af met een resultaat van 143 miljoen euro. Dat is 130 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het operationeel resultaat van KLM daalde met 70 miljoen euro tot 258 miljoen. De winstmarge bij KLM viel met bijna 9 procent wel fors hoger uit dan bij zusterbedrijf Air France waar het rendement 3,3 procent was.