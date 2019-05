Brandstof en prijsdruk tarten Air France-KLM

Air France-KLM heeft een „uitdagend” kwartaal afgesloten met een operationeel verlies van 303 miljoen euro. Het leeuwendeel van het tekort van de luchtvaartcombinatie kwam voor rekening van Air France, maar ook KLM schreef rode cijfers. Hogere brandstofkosten en prijsdruk door concurrentie zetten het resultaat onder druk.

Volgens topman Ben Smith wist Air France-KLM wat het te wachten stond. Daarbij wees de Canadees op de capaciteitsgroei binnen de Europese luchtvaartindustrie, die ervoor zorgde dat vliegtickets tegen een lagere prijs werden verkocht. Verder zaten ook negatieve wisselkoerseffecten de luchtvaartcombinatie dwars.

Een jaar eerder leed Air France-KLM een operationeel verlies van 118 miljoen euro. Destijds zadelden stakingen bij personeel van Air France het concern op met een extra kostenpost van 75 miljoen euro. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 2 procent tot bijna 6 miljard euro, geholpen door capaciteitsgroei. De omzet per gevlogen kilometer per stoeltje daalde wel.

Bij Air France was sprake van een operationeel verlies van 256 miljoen euro, terwijl voor KLM een tekort van 56 miljoen euro resteerde. Prijsvechter Transavia sloot het kwartaal af met een tekort van 71 miljoen euro, ondanks een stevige groei.

Smith wist kort na zijn aanstelling de plooien met het personeel van Air France glad te strijken. Daarvoor trok hij wel de portemonnee. De personeelskosten in het voorbije kwartaal stegen op jaarbasis met 6,4 procent. Het bedrijf maakte ook extra kosten om de capaciteitsgroei het hoofd te bieden. Al met al ging het om 1050 extra medewerkers, waaronder 450 piloten.

De brandstofrekening steeg in vergelijking met een jaar eerder met 140 miljoen euro tot 1,2 miljard euro. Eerder dacht Air France-KLM dit jaar 600 miljoen euro meer kwijt te zijn aan kerosine. Dat is nu 650 miljoen euro.

Volgens financieel directeur Frédéric Gagey moeten de resultaten van het bedrijf worden afgezet tegen de prestaties van sectorgenoten als Lufthansa, IAG en easyJet. Dat toont volgens hem aan dat Air France-KLM in staat is om te kunnen concurreren.

Het concern handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Verder gaat Air France-KLM zijn aandeelhouders in november bijpraten over de te volgen strategie.