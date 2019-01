Brandglass maakt glas-in-lood voor kerken en merken

Het lijkt een uitstervend beroep: glazenier, iemand die kunstzinnige ruiten maakt, waaronder glas-in-lood. Arjan Boeve (32) en Marien Heijboer (42) dragen met hun onderneming Brandglass bij aan een nieuwe toekomst voor de bedrijfstak.

Het tweetal beoogt „een klassiek ambacht relevant te maken voor vandaag de dag.” In hun bedrijfsruimte in Zwolle vervaardigen zij hun producten. Op basis van een uitvoerig ontwerp worden stukjes glas gevormd en met loden profielen of met koperfolie –dan heet het tiffany– aaneengesloten tot ruiten en kunstwerken. Zij leveren ook gebrandschilderde ramen: glas waarop afbeeldingen zijn aangebracht met verf, die zich door verhitting vasthecht.

De techniek is al heel oud. Marien: „De oorsprong ligt in de kerken. In de late middeleeuwen nam dit vak een hoge vlucht, onder invloed van de gotiek.” Die stijl kenmerkte zich door spitsbogen en hoge ramen. „Als je nu een kathedraal zou bouwen, zou je dat wat het glas betreft nog op dezelfde wijze doen als toen.” Met een aanvulling van Arjan: „Alleen het slijpen van glas gebeurt sinds een jaar of vijftig elektrisch. Verder heeft er niet veel innovatie plaatsgevonden.”

Arjan verzorgde, na zijn scholing aan de kunstacademie, grafisch werk voor bedrijven. Hij woonde een poos op een verlaten boerderij in Normandië en leerde daar hoe je glas-in-lood maakt. Marien is opgeleid als historicus en filosoof. Het tweetal was al langer bevriend met elkaar. Zij produceerden in hun vrije tijd samen kunst en hoopten ooit als duo een bedrijf te runnen. Marien vertelt: „Toen Arjan succesvol bleek met glas-in-lood, zei mijn vrouw: „Dít is het voor jullie.””

Begin 2017, nadat Arjan was teruggekeerd in Nederland, richtten de twee Brandglass op. Een oude stadskaart van Zwolle –ooit in het bezit van de Spaanse koning Filips II en nu eigendom van het museum Prado in Madrid– in vergrote vorm weergeven als gebrandschilderd glas, was een van de eerste opdrachten. Het resultaat is te bewonderen in grandcafé Het Wijnhuis in Zwolle.

Bij meer dan de helft van de omzet gaat het om restauratie. Arjan: „We laten zien dat wat waardevol is, het verdient om behouden te worden.” Zo vernieuwden zij de ramen van een kerk in Wapenveld. „Dan ervaar je de waardering van mensen uit zo’n kerkelijke gemeente. Zij vinden het fijn dat iets waarnaar zij misschien al decennialang tijdens de diensten hebben gekeken, er weer prachtig uitziet.”

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn ook veel huizen gebouwd met glas-in-lood erin. En dat is na in doorsnee zo’n tachtig jaar aan een opknapbeurt toe, anders valt het uit elkaar.

Brandglass richt zich op „kerken en merken.” Bij het laatste gaat het om grafische producties die de beleving van merken vergroten. Zo werkte het bedrijf aan opdrachten van Bacardi (sterkedrank) en Disney (themaparken en animatiefilms). „Het zijn altijd unieke projecten, maatproducten”, licht Marien toe.

Ook particulieren behoren tot de klanten. Arjan: „Mensen associëren glas-in-lood vooral met historische panden, maar je kunt er ook moderne woningen en gebouwen mee verrijken.” Brandglass koopt het glas in via de groothandel.

Er zijn steeds minder glas-in-loodbedrijven in Nederland. Naar verwachting stopt de komende jaren nog eens de helft. Veel glazeniers zijn aan hun pensionering toe en hebben geen opvolgers.

Arjan en Marien dragen bij, zo benadrukken zij, aan „het in stand houden en innoveren van hun bedrijfstak.” Zij streven ernaar de komende twee jaar hun activiteiten te verdubbelen en zij investeren in de toekomst van een nieuwe generatie glazeniers. Zij zijn als leermeester aangesloten bij de Ambachtsacademie, een initiatief van de overheid om werkloze 50-plussers om te scholen tot gekwalificeerde ambachtslieden. Verder beschikt Brandglass doorlopend over enkele stagières.

Marien: „Wij zijn bezig met maakwerk, met prachtige producten. Glas is een fantastisch mooi materiaal. Met ons beroep staan we historisch bezien in een keten. We sluiten aan bij wat vroeger tot stand is gebracht en tegelijk vernieuwen we het ambacht waar dat kan.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Brandglass

Waar: Zwolle

Activiteit: glas-in-lood en gebrandschilderd glas

Sinds: 2017