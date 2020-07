Branchevereniging: Somber perspectief voor installateurs

De vooruitzichten voor installateurs blijven in het najaar en daarna somber. „De algemene verwachting is dat de echte klap nog moet komen”, zei voorzitter Doekle Terpstra van brancheorganisatie Techniek Nederland vrijdag.

De verwachting is dat het afnemende consumentenvertrouwen en de dalende bedrijfsinvesteringen na de zomer een forse krimp zullen teweegbrengen. De vereniging maakt zich grote zorgen.

Toch zijn de installateurs wat positiever geworden. In maart verwachtte 93 procent van hen dat de omzet zou dalen in de komende twee maanden, maar dat is naar 60 procent gezakt in het meest recente onderzoek van de vereniging. Ongeveer een derde verwacht dat de omzetdaling groter zal zijn dan een tiende. In maart van dit jaar gold dat nog voor meer dan de helft.

De vereniging vindt dat dit toenemende optimisme niet helemaal de werkelijkheid weerspiegelt: „Ondernemers zijn van nature optimisten en zullen niet zo snel sombere voorspellingen doen. Daarom zien we nu ook dat minder installateurs dan in maart en april gebruik denken te moeten maken van steunmaatregelen.”

De werkgelegenheid in de branche blijft onder druk staan, laat de rondvraag zien. Net als in april verwacht bijna een derde van de respondenten in juni en juli minder gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten. Zo’n 8 procent van de ondervraagde installateurs denkt door de crisis vaste werknemers te moeten ontslaan.

De overheid en de sector moeten zoveel mogelijk voorkomen dat er banen verloren gaan, aldus Techniek Nederland. Samen met een tiental andere brancheorganisaties wordt gepleit voor een nieuw steunpakket vanaf september. Daarin neemt de overheid een deel van de loonkosten over wanneer een bedrijf tijdelijk minder of geen werk heeft. Werknemers krijgen dan de gelegenheid zich te laten bijscholen of omscholen.