Brancheorganisaties staan achter grote protestactie bouw en infra

Actiegroep Grond In Verzet heeft woensdagmiddag steun van alle brancheorganisaties uit de bouw- en infrasector gekregen om op 30 oktober te protesteren in Den Haag tegen zowel het stikstofbeleid als tegen de nieuwe, strenge normen voor het verwerken van grond met de groep chemische stoffen PFAS.

De actie zal zonder voertuigen plaatsvinden, laat initiatiefnemer en ondernemer Arnold Tuytel woensdagmiddag weten.

De organisatoren van de demonstratie zullen zelf enkele machines plaatsen op het Malieveld om hun pleidooi om werkbare regelgeving kracht bij te zetten. Veel bouwbedrijven, grondverzetters en baggeraars ondervinden grote problemen door stilliggende of vertraagde bouwprojecten en baggerwerk. Ze vrezen dat binnen enkele weken ontslagen zullen vallen als de situatie onveranderd blijft en dat zelfs een nieuwe bouwcrisis op de loer ligt.

Brancheorganisaties als Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers maken zich grote zorgen om de situatie en steunen het protest.

Eerder zei de actiegroep Grond in Verzet al een „ludiek en publieksvriendelijk” protest te willen en niet uit te zijn op overlast door grote verkeersopstoppingen, zoals het gevolg was van de protesten van de boeren de afgelopen weken. Daar zorgden stromen trekkers voor lange files. De actiegroep verwacht dat circa 10.000 mensen zullen meedoen.

Ondertussen werkt de overheid „met man en macht” aan de knelpunten die Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is over de problemen in gesprek met bedrijven en lagere overheden. Ze wil snel oplossingen vinden, verzekert haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.Het ministerie zegt begrip te hebben voor de „frustratie en onrust” in de sector. De woordvoerster van het ministerie stelt dat op basis van tijdelijke regels die onlangs zijn ingevoerd ook „heel veel wel kan.”

Het verplaatsen van grond mag niet leiden tot hogere concentraties poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Daaronder vallen zo’n zesduizend stoffen die door de mens zijn gemaakt. Ze zijn water- en vuilafstotend en zitten in tal van producten, van verf tot regenjassen en van teflon tot blusschuim. Bepaalde PFAS zijn dermate giftig, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ze beschouwt als „zeer zorgwekkend.”