Brancheorganisaties: meer nieuwe personenauto’s geregistreerd

Het afgelopen jaar zijn er in totaal 446.114 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een stijging van 0,6 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Zij merken op dat er in de laatste maand van het jaar grote aantallen vooral elektrische auto’s werden afgeleverd. Die gingen vooral naar de zakelijke markt, om nog te kunnen profiteren van de lagere bijtelling.

De exacte cijfers per brandstofsoort zijn nog niet bekend, maar volgens BOVAG en RAI Vereniging zijn er in 2019 meer dan 50.000 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd. Voor 2020 gaan de brancheorganisaties voor de gehele markt vooralsnog uit van een verkoopniveau van 425.000 personenauto’s, waarvan minimaal 10 procent elektrisch.

De meest geregistreerde merken waren vorig jaar Volkswagen (47.452), Opel (32.324), Tesla (30.911), Peugeot (29.318) en Toyota (27.128). Het meest geregistreerde model was de Tesla Model 3, op grote afstand gevolgd door de VW Polo, de Ford Focus en de VW Golf.