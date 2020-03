Brancheorganisatie IATA nog somberder over luchtvaart

De luchtvaartbranche loopt dit jaar tot 252 miljard dollar aan inkomsten mis door de coronacrisis. Dat is de jongste schatting van de internationale brancheorganisatie IATA, die het omzetverlies eerder nog raamde op 113 miljard dollar.

IATA gaat er nu van uit dat het totale passagiers- en vrachtvervoer dit jaar met zo’n 40 procent afneemt ten opzichte van 2019. Daarmee valt een grofweg even groot deel van de omzet van luchtvaartmaatschappijen weg.

In Europa wordt het omzetverlies geraamd op 76 miljard dollar. Alleen Azië krijgt met een geschatte daling van 88 miljard dollar een hardere dreun te verwerken. In Noord-Amerika gaat IATA uit van 50 miljard dollar aan gederfde inkomsten.

Luchtvaartmaatschappijen staan volgens IATA-topman Alexandre de Juniac voor de ergste crisis in hun bestaan. Hij herhaalt zijn eerdere waarschuwing dat dringend steun nodig is van overheden, omdat veel bedrijven de bodem van de kas in rap tempo zien naderen.

IATA schatte vorige week al dat overheden wereldwijd tussen de 150 en 200 miljard dollar zullen moeten bijlappen om luchtvaartmaatschappijen op de been te houden. Te denken valt aan directe kapitaalsteun, garanties op leningen en uitstel of vrijstelling van belastingen.