Branche: Winkelend publiek gehalveerd in de grote steden

Winkeliers in centra van grote steden ondervinden de gevolgen van het toenemend aantal besmettingen met het coronavirus. Het aantal bezoekers daalde met de helft en ook de omzet is gekelderd. Dat meldt de brancheorganisatie voor non-foodwinkels INretail, die de klantenaantallen en omzetcijfers van winkelketens over vorige week vergeleek met die van een jaar eerder.

In Amsterdam en Eindhoven daalde het aantal bezoekers in vergelijking met dezelfde week vorig jaar het hardst, met 61 procent. De omzet daalde in die twee steden met bijna 50 procent. In Rotterdam daalde de omzet van de winkeliers het hardst met 56 procent vergeleken met 2019.

Door de coronacrisis is het veel leger in de winkelstraten. De overheid roept op om vooral in je eentje en doelgericht aankopen te doen, waardoor shoppen voor je plezier steeds minder aan de orde is.