Branche luidt noodklok voor recreatie- en watersport

De recreatie- en watersportsector lijdt grote financiële schade door de coronacrisis. Ondernemersorganisatie HISWA-RECRON vreest dat er zeker 8000 banen op de tocht staan bij bijvoorbeeld bootverhuurders, zeilscholen, groepsaccommodaties, campings en bungalowparken.

HISWA-RECRON luidt de noodklok voor deze de laatste tijd een beetje „vergeten” branche. De vereniging doet een dringende oproep aan het kabinet voor een noodfonds.

Ondernemingen in de sector moeten hun sanitairgebouwen sluiten en kunnen daardoor in veel gevallen niet openblijven. Al sinds half maart kampen ze bovendien met massale annuleringen en blijven nieuwe boekingen uit. In sommige regio’s zijn recreatie- en watersportbedrijven via noodverordeningen ook al gedwongen om te sluiten.

„De situatie is nijpend. Onze leden zijn zwaar gedupeerd”, zegt directeur Geert Dijks van de brancheorganisatie. Hij vindt dat de bedrijven „echt” financiële steun moeten krijgen, van zowel regionale overheden als de landelijke overheid. „Niet alleen voor ons, maar zeker ook in het belang van de samenleving. Denk aan onze economische bijdrage aan winkeliers en horeca in kleine kernen en regio’s.”