Branche: Houten pallets duurder door coronacrisis

De prijzen in de Nederlandse houtindustrie stijgen door „historisch lage voorraden” sneller dan verwacht, meldt de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV). Dat komt door de onrust die de coronacrisis op de wereldwijde houtmarkt veroorzaakt. Mede daardoor komt de industrie minder makkelijk aan kwalitatief goed hout voor pallets en verpakkingen.

Tijdens de eerste lockdown konden zagerijen nog doorproduceren en was de levertijd kort, aldus de vereniging, waardoor de voorraden laag bleven. Na de vakantie verminderde de productie, omdat zagerijen tijdelijk moesten sluiten door bijvoorbeeld besmettingen. Voor de afvoer van restproducten zoals houtsnippers en zaagsel was onvoldoende plek, waardoor de productie verder omlaag ging.

De houtvoorraad in Europa staat verder al jaren onder druk, zegt de vereniging. Zo is de jonge aanwas in de Duitse bossen nog niet volgroeid. Enkele jaren geleden moest een deel gekapt worden door een kever die het op vurenhout voorzien had. Normaal gesproken is een deel van het Europese hout bestemd voor de palletindustrie, maar de aantrekkende bouw- en tuinhoutsector slokt dat volgens de EPV nu op.

Eerder waarschuwde de Europese houtfederatie FEFPEB al voor internationale prijsstijgingen vanwege een kleinere voorraad en een grotere vraag. Door importtarieven die Amerika instelde, verminderde de aanvoer van hout uit Canada. Daardoor neemt de vraag naar Europees hout toe. Veel Europees hout wordt daarnaast geëxporteerd naar de Verenigde Staten en China.

Houten pallets zijn volgens de vereniging „cruciaal” voor logistiek en distributie, omdat ze herbruikbaar zijn, gerepareerd kunnen worden en gerycled. Ze worden gebruikt in de bevoorrading van onder meer supermarkten en ziekenhuizen.