Brabantse boeren naar rechter om milieuregels

Veehouders klagen de provincie Noord-Brabant aan vanwege strengere milieuregels die er gaan gelden. De maatregelen om veehouderij sneller duurzaam te maken, bedreigen volgens hen het voortbestaan van veel Brabantse boerenbedrijven. Landbouworganisatie ZLTO heeft daarom samen met een aantal boeren het provinciebestuur gedagvaard.

De Provinciale Staten van Noord-Brabant stemden vorig jaar in met een aanscherping van de milieuregels voor veehouders. Daarvoor moeten ze onder meer verouderde stalsystemen hebben vervangen voor 2022, terwijl ze voorheen nog tot 2028 de tijd kregen.

Volgens ZLTO is die termijn voor veel boeren financieel onhaalbaar, waardoor voor veel veehouders faillissement dreigt. Het steekt de organisatie bovendien dat eerder gemaakte milieuafspraken tussen Noord-Brabant en de veehouderij nu eenzijdig worden aangepast, terwijl veehouders al flink in de buidel hebben getast om aan die afspraken te voldoen.

De provincie Noord-Brabant laat woensdag in een reactie weten dat bij de besluiten over de toekomst van de veehouderij rekening is gehouden met de juridische houdbaarheid. „Een toetsing door de rechter zien we vol vertrouwen tegemoet”, zegt een woordvoerder.