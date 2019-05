Brabantia krijgt kroontje op 100e verjaardag

Interieurmerk Brabantia, bekend van prullenbakken en broodtrommels, viert zijn honderdste verjaardag en krijgt daarbij het predicaat Koninklijk. Topman Tijn van Elderen is erg trots op de onderscheiding en hij denkt dat dit het Brabantse familiebedrijf ook verder kan helpen. "Bijvoorbeeld in Aziatische landen vinden ze dit erg belangrijk. ‘Koninklijke’ Brabantia laat zien dat we een betrouwbare partner zijn."

Van Elderen is de vierde generatie die aan het roer staat bij Brabantia, waarvan de huishoudelijke artikelen wereldwijd in circa negentig landen in de schappen liggen. De directeur wil de omzet komende jaren flink opkrikken, van ongeveer 110 miljoen euro vorig jaar tot 160 miljoen euro in 2023. Vooral in buurlanden Duitsland en Frankrijk kunnen de verkopen nog flink omhoog, schat Van Elderen.

Brabantia begon in 1919 als Van Elderen & Co in het Brabantse Aalst. Van fabriek voor melkkannen, vergieten en trechters groeide het bedrijf uit tot een internationaal interieurmerk. De eerste pedaalemmers rolden van de band in 1952. Brabantia’s iconische Patrice-print voor bijvoorbeeld koekblikken - een soort bloem op een oranje achtergrond - zag in 1969 het levenslicht.

Momenteel probeert het bedrijf shoppers vooral te verleiden met producten die een combinatie zijn van een huishoudelijk artikel en een meubelstuk. Van Elderen noemt als voorbeeld de Bo Touch Bin, een prullenbak die volgens hem door zijn design als een soort pronkstuk in de woonkamer kan staan.

Brabantia telt meer dan duizend medewerkers. Slechts 110 daarvan werken in Nederland. De productie vindt voornamelijk plaats in België, Letland en China.