Bpost sluit meer deals in Nederland niet uit

Het Belgische postbedrijf Bpost sluit niet uit nog overnames te gaan doen in nichesegmenten van de Nederlandse markt voor pakketbezorging. Dat heeft topman Koen Van Gerven gezegd in een call met journalisten.

„Onze klanten zien België en Nederland als één markt”, zo verklaart de Belgische postbaas zijn interesse in Nederland. Overnames doen in Nederland kan voor Bpost wel lastig zijn omdat het bedrijf hier niet zo’n uitgebreid netwerk heeft. Bij nichesegmenten is dat echter minder een probleem.

Bpost sloeg eerder dit jaar de handen ineen met DHL Parcel voor de bezorging van pakketjes voor e-commerce in de Benelux. Door de samenwerking tussen DHL en Bpost kunnen Belgische consumenten tot in de avond bestellen bij een Nederlandse webshop en hun bestelling de volgende dag al afgeleverd krijgen. Ook omgekeerd kan de Nederlandse webshopper langer terecht bij de Belgische online winkels om het de volgende dag door DHL afgeleverd te krijgen.