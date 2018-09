BPM levert schatkist dit jaar veel meer op

De BPM-opbrengsten voor de overheid zijn in de eerste acht maanden van dit jaar met 287 miljoen euro toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deels ligt dat aan het feit dat er meer auto’s zijn verkocht, meldt dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive. Het gemiddelde BPM-bedrag per auto was echter ook hoger.

In totaal leverde de belasting op nieuwe en geïmporteerde auto’s de schatkist tot en met augustus ruim 1,6 miljard euro op. Dat is een stijging van ruim 21 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van vorig jaar toen bijna 1,4 miljard euro werd geïnd. In de periode werden bijna 16 procent meer auto’s verkocht dan een jaar eerder.

Het gemiddelde BPM-bedrag per auto steeg met 4,6 procent naar 4914 euro. VWE noemt de stijging opvallend omdat de gemiddelde CO2-uitstoot, waar de BPM voor personenauto’s op is gebaseerd, juist licht afnam. Ook het aantal verkochte volledig elektrische auto’s, die vrijgesteld zijn van BPM, was dit jaar flink hoger.