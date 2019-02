BP steunt klimaatresolutie aandeelhouders

Olie- en gasbedrijf BP gaat meer duidelijkheid geven over zijn uitstoot van broeikasgassen. Het Britse bedrijf heeft aangekondigd tijdens de aandeelhoudersvergadering een resolutie daarover te zullen steunen. Die resolutie wordt door een aantal institutionele beleggers, waaronder het Nederlandse pensioenfonds ABP, in stemming gebracht.

BP gaat ook de beloning van 36.000 personeelsleden, waaronder het bestuur, afhankelijk maken van behalen van uitstootdoelen. Wel maken de indieners van de resolutie zich nog zorgen of de strategie van BP wel in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Het concern wil juist fors meer gas en olie gaan produceren de komende vijf jaar.

In een resolutie van klimaatactivistische aandeelhouder Follow This ziet BP overigens niets. Die groepering wilde dat het olie- en gasconcern ook met doelen komt voor de beperking van de uitstoot van de brandstoffen die het aan klanten levert.

Follow This zat eerder alleen Shell achter de vodden over CO2. Het Nederlands-Britse concern kwam vorig jaar met het besluit om zijn ‘voetafdruk’ op het gebied van CO2 tot 2035 met 20 procent te verkleinen.