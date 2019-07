BP profiteert van hogere productie

Het Britse olie- en gasconcern BP heeft in het tweede kwartaal meer winst gemaakt, ondanks stevige prijsdruk in de sector. Het concern profiteerde vooral van de hogere productie, die de lagere prijzen voor olie en gas compenseerde.

BP zette een winst in de boeken van bijna 2,8 miljard dollar tegen 2,4 miljard dollar een jaar eerder. Kenners hielden er in doorsnee rekening mee dat de winst op 2,5 miljard dollar zou uitkomen. Onder meer de eerdere overname van de schalie-activiteiten van BHP Group stuwde de productie. Op jaarbasis viel de productie met 3,79 miljoen vaten olie-equivalenten per dag 3,4 procent hoger uit.

De resultaten van BP zijn een opsteker voor de sector. Eerder kwamen branchegenoten als Total, Eni en Equinor met tegenvallende resultaten op de proppen. BP zelf zegt ook de vruchten te plukken van de eerder aangepaste strategie. Volgens topman Bob Dudley ligt het concern nu halverwege zijn vijfjarenplan op koers.