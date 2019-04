Boze franchisers Intertoys naar rechter

Een groep franchisers van het failliete Intertoys werkt aan een kort geding tegen de speelgoedketen. Zij vinden het contract, dat hun is aangeboden door de doorgestarte organisatie, „slecht, onevenwichtig” en in strijd met eerder gemaakte basisafspraken.

De franchisenemers voelen zich gedwongen het contract toch te tekenen omdat ze anders binnenkort volledig worden afgesloten van de formule, bleek dinsdag uit correspondentie in handen van het Financieele Dagblad. Met een gang naar de rechter hopen zij onder meer afsluiting van het IT-systeem, dat ze nodig hebben voor voorraadbeheer, te voorkomen.

Intertoys ging in februari failliet, maar maakte in maart een doorstart als onderdeel van de Portugese investeerder Green Swan. Individuele franchisers moeten met het doorgestarte bedrijf een nieuw contract sluiten voor hun winkel.

In maart kwamen de franchisers en de nieuwe eigenaar hierover een aantal basisafspraken overeen. Zo zouden afspraken goed controleerbaar zijn en winsten redelijk verdeeld worden.

Het contract waar Intertoys vervolgens mee kwam, voldoet hier niet aan, stelt advocaat Jacco van Lint in de uitgelekte correspondentie.

De advocaat zou spreken namens een groep van zo’n twintig franchisers die zeer negatief zijn over het voorgelegde contract. Afhankelijk van hun rechtsbijstandsverzekering doen zij wel of niet met de zaak mee, zeiden bronnen rond de franchisenemers tegen het Financieele Dagblad.

Volgens Van Lint is het nieuwe contract aanzienlijk slechter dan het oude. Zo is het straks onduidelijk in hoeverre franchisenemers meeprofiteren van kortingen die Intertoys bedingt.

Kortingen die met terugwerkende kracht gelden, zouden bijvoorbeeld niet worden doorberekend aan de franchisenemers, waardoor er voor Intertoys een prikkel ontstaat om vooral veel van dergelijke kortingen te bedingen.