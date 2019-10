Boze boeren richten pijlen op zuivelbranche

Een plan van zuivelproducent FrieslandCampina en zuivelbrancheorganisaties ZuivelNL en NZO om het stikstofprobleem te tackelen is in het verkeerde keelgat geschoten bij boeren. Farmers Defence Force (FDF), de drijvende kracht achter de grote acties in onder meer Den Haag onlangs, roept op tot „harde acties” tegen wat de organisatie omschrijft als „het naderend kwaad”. „Het doel heiligt alle middelen.”

Volgens de boeren zijn de gewraakte stikstofplannen „zonder voldoende kennis” en „in grote haast” in elkaar gezet. De kern van de plannen zou gaan over het uitrusten van stallen met emissie-arme vloeren. Daarvoor zouden nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd wat groeiplannen van de boeren zou kunnen verstoren.

Inmiddels is een ingang van het hoofdkantoor van FrieslandCampina gebarricadeerd door een tractor, zo is te zien op foto’s op sociale media. Volgens de FDF worden de acties ondersteund door een breed front van veehouderij, intensieve veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, vakbonden en belangenorganisatie LTO.