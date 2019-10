Boze boeren klimmen opnieuw op hun trekker. Om te protesteren. Eerst naar het RIVM in Bilthoven, dan naar het Binnenhof. „We willen duidelijkheid.”

WhatsAppgroepen van bezorgde boeren groeien met de minuut. „Aanmeldingen voor nieuwe acties stromen binnen”, vertelt woordvoerder Sita van Keimpena van Farmers Defence Force. Woensdag komen boeren opnieuw in het geweer. Nu met burgers en buitenlui. En vissers.

Waarom alweer een boerenprotest?

„De minister heeft geen enkele toezegging gedaan. Alle politici zijn op het Malieveld langsgeweest, maar er is niks veranderd. De rekenmethode van het RIVM over stikstofuitstoot is volstrekt onduidelijk. Wij willen duidelijkheid.”

Zijn nieuwe acties niet wat voorbarig? De minister heeft vier weken de tijd om met een reactie te komen.

„Den Haag dendert maar door, ondanks boerenprotesten. Als we nu niets doen, zijn we te laat. Den Haag zegt boerenbedrijven naast natuurgebieden op vrijwillige basis te willen saneren. Nou, mooi is dat. Dat is vrijwilligheid met een wapen op het hoofd. Zo’n boer kan geen kant op. De Rabobank of ABN AMRO trekken zich terug uit hun hypotheek. Voor bedrijven betekent dat einde verhaal.”

Plannen jullie hardere acties?

„Boeren gaan geen geweld gebruiken of dingen vernielen. We houden het publieksvriendelijk. Als er overlast op de weg ontstaat, is dat vervelend. Maar burgers hebben er begrip voor en realiseren zich dat boeren van het platteland worden afgebonjourd. Bovendien kunnen mensen de trein nemen. Dat is ook weer goed voor de stikstofuitstoot.”

Vorige keer zijn er hekken vernield.

„Ik heb daar weinig moeite mee. Er staat te veel op het spel. Het zijn een paar gemeentelijke hekjes, zonder emotionele waarde. Niemand is gewond geraakt. De schade is allang vergoed.”

Dreigen boeren de sympathie hierdoor niet te verliezen?

„Als wij zeuren om geld, ja. Maar wij zeuren niet om geld. Wij willen duidelijkheid. Onze toekomst hangt hiervan af.”

Hoe lang gaan jullie bivakkeren op het Binnenhof?

„Zo lang als moet. Als Den Haag niet naar ons toekomt, gaan wij naar hen toe. Dan kamperen we op het Binnenhof.”