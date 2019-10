Boze boeren klimmen opnieuw op hun trekker

De actiegroep Farmer Defence Force houdt volgende week woensdag opnieuw een protestactie. Op het Binnenhof in Den Haag en bij het RIVM in Bilthoven. Farmer Defence Force zegt dat onder meer burgers, vissers en bouwvakkers zich bij de actie zullen aansluiten en dat er vermoedelijk veel meer mensen komen dan bij het protest op het Malieveld.

De organisatie wil nog niet zeggen hoe de actie er gaat uitzien en waar die zal plaatsvinden. De precieze plannen voor die dag worden later bekendgemaakt, zegt Marc van den Oever van Farmers Defence Force. „Ik kan wel zeggen dat we ook bij de nieuwe actie meedoen met onze trekkers.”

Agractie, een andere actiegroep van boeren, is niet betrokken bij het protest van 16 oktober. „Wij willen binnen drie tot zes weken zelf een publieksvriendelijke actie houden”, aldus een woordvoerder van Agractie. Hoe dat optreden er gaat uitzien, wil hij nog niet kwijt. Wel is duidelijk dat er geen tractoren of grote hoeveelheden mensen bij betrokken zullen zijn. Voor het financieren van de actie hoopt de groep 120.000 euro in te zamelen. De teller stond maandagmiddag op ruim 15.000 euro.

Nieuw boerenprotest op 16 oktober

Boeren kwamen vorige week dinsdag massaal naar het Malieveld in Den Haag, onder meer omdat ze zich oneerlijk behandeld voelen in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van stikstofuitstoot. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had de toorn van de sector over zich afgeroepen door te pleiten voor een halvering van de veestapel.

Volgens de Gelderlander willen boeren en andere actievoerders gaan kamperen op het Binnenhof tot hun eisen zijn ingewilligd. Van den Oever wilde dat niet bevestigen. Voor de boeren koers zetten naar Den Haag, willen ze in Bilthoven langs bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze zijn het niet eens met de stikstofberekeningen van het instituut.

Nieuw record

Op de wegen zullen de gevolgen van de actie merkbaar zijn, denkt Van den Oever. Bij de manifestatie op 1 oktober toen honderden boeren bijeenkwamen op het Malieveld in Den Haag, ontstonden lange files op snelwegen en binnenwegen. „We kijken of we woensdag nog een recordje kunnen meepakken.”