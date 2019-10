Boze boer: Wij willen geen afvoerputje zijn

Opnieuw komen boeren in het geweer. Maandag protesteerden agrariërs bij diverse provinciehuizen tegen strengere stikstofregels.

„Krijgen we worstenbroodjes? Want ik heb geen brood meegenomen”, zegt een agrariër op een boerenerf nabij Nagele, een dorp in de Noordoostpolder. „Hij begint meteen weer over eten”, grapt een ander.

In een paar minuten tijd staat het erf maandagmorgen rond tien uur vol met tractoren. Er is koffie en speculaas, er wordt gerookt. Een actieleider maant de boeren zich op de weg niet hinderlijk te gedragen. Een kwartier later vertrekt de colonne landbouwvoertuigen naar het provinciehuis in Lelystad. Ook bij andere provinciehuizen in Nederland, zoals in Zwolle en Arnhem, lieten boze boeren maandag van zich horen.

De sfeer onder de mannen in Nagele mag gemoedelijk zijn, als je in gesprek gaat met de boeren, komt frustratie al snel opborrelen. Doorn in het oog van de boeren is onder meer recent vastgestelde provinciale regelgeving rond, simpel gezegd, de ‘uitruil’ van stikstofruimte (externe saldering). Die voorschriften leiden er volgens de boeren toe dat ze steeds meer worden belemmerd in hun bedrijfsvoering.

„Een doodsteek voor de veehouder”, vreest Marijn van Aart. De jonge boer, die in Rutten (Noordoostpolder) negentig stuks melkvee houdt, ziet de toekomst niet al te rooskleurig in. „Als de strengere stikstofnormen werkelijkheid worden, is het lastig om het boerenbedrijf nog rendabel te krijgen.” Hij dubt over de bouw van een nieuwe stal, zegt een verduurzamingsslag te willen maken, maar twijfelt of hij de financiering rondkrijgt.

Te midden van het erf vol tractoren klinkt ook een jonge veehouder uit Ens bezorgd. In zijn bedrijf is nog ruimte voor enkele tientallen koeien. Maar door de stikstofregels lijkt hij uitbreiding van de veestapel wel op zijn buik te kunnen schrijven.

Strijdlustig klinkt Stefan Aarnink uit Marknesse. Op de vraag of Nederland het zo langzamerhand gehad heeft met de boerenprotesten zegt hij: „We zijn net begonnen. Het wordt veel erger. Wij agrariërs zijn het afvoerputje van Nederland geworden. Dat moet een keer over zijn. De manier waarop de regering met boeren omgaat, slaat nergens op.”

Het zit Aarnink, actief in mestverwerking voor veehouders, niet mee. „We lopen vast met de mestverwerking, met een vergunning. Terwijl wij willen ondernemen.”

Frans Reijerink, in de Noordoostpolder bestuurslid van boerenorganisatie LTO Noord, put enige moed uit boerenprotest in Leeuwarden. Daar trok vrijdag de Friese gedeputeerde Johannes Kramer na hevige protesten omstreden stikstofmaatregelen in. Maar al met al is Reijerink niet zo optimistisch over de toekomst. „Nu zijn vooral veeboeren de klos. Maar akkerbouwers komen ook aan de beurt.”

„Er is niks onbetrouwbaarder dan de overheid”, sombert akkerbouwer Laurent Kamp (58). Zelf ging hij onlangs met zijn tractor protesteren op het Malieveld in Den Haag. „Het zat me hoog. De politiek neemt ons niet serieus. Ze roepen van alles over ons af, en wij moeten maar slikken.”